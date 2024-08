Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verzeichnet am Montagmittag herbe Einbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,1 Prozent auf 22,70 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,1 Prozent auf 22,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 22,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.387.128 Siemens Energy-Aktien.

Am 11.07.2024 markierte das Papier bei 27,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 18,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 254,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,061 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,07 EUR.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Siemens Energy hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,26 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,11 Prozent auf 8,28 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2025 erwartet.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,430 EUR je Aktie.

