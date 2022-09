Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag tiefer

Um 12:22 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 13,91 EUR ab. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,68 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,81 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 584.387 Siemens Energy-Aktien.

Am 04.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 25,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 13,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,57 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 08.08.2022 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 16.11.2022 erwartet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.11.2023.

