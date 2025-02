Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 57,86 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 57,86 EUR. Bei 58,42 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.818.535 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 60,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 4,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,07 EUR am 20.02.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,077 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,25 EUR.

Am 13.11.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,04 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,52 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 11.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,800 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

