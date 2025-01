Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 54,24 EUR nach.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 54,24 EUR. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,08 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.541.012 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,26 EUR) erklomm das Papier am 07.01.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 1,85 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.01.2024 bei 11,26 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 79,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,053 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,84 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 13.11.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,04 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,74 Mrd. EUR – ein Plus von 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q1 2025 wird am 12.02.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,744 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

