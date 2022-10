Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag billiger

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 11,25 EUR. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 11,21 EUR. Bei 11,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 308.809 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,59 EUR) erklomm das Papier am 11.11.2021. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 56,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,05 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,37 EUR.

Am 08.08.2022 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.11.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 15.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie im Minus: Übernahmeplan für Siemens Gamesa kommt ins Stocken

Siemens Gamesa-Aktie leichter: Onshore-Chef wird ausgewechselt

Siemens Energy-Aktie tiefer: Siemens Energy erwägt bei Problemtochter Produktions-Auslagerung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG