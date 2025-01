Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 52,90 EUR.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 52,90 EUR abwärts. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,70 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 221.549 Siemens Energy-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,26 EUR) erklomm das Papier am 07.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 11,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,053 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,50 EUR.

Am 13.11.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 12.02.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 11.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,744 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX

Freundlicher Handel: LUS-DAX letztendlich mit Gewinnen

Analysten sehen bei Siemens Energy-Aktie Potenzial