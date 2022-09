Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag ohne große Veränderung

Die Siemens Energy-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 13,68 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,85 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 13,63 EUR. Bei 13,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 85.985 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,59 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 46,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2022 bei 13,24 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 24,57 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 08.08.2022.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.11.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 15.11.2023.

