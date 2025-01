Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Mittag ins Plus

Kurs der Siemens Energy

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 51,58 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,1 Prozent auf 51,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 51,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 667.148 Stück.

Am 07.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,26 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.01.2024 auf bis zu 11,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 78,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,053 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 13.11.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,04 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,32 Prozent auf 9,74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 12.02.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 11.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,745 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

