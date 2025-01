Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag in Rot

So bewegt sich Siemens Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 51,64 EUR nach.

Um 11:48 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 51,64 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 51,54 EUR. Bei 52,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 378.165 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 6,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,26 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 78,20 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,053 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,88 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 13.11.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 EUR gegenüber -1,04 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,74 Mrd. EUR – ein Plus von 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 12.02.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 11.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,745 EUR fest.

