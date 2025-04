Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Siemens Energy

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 53,98 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,3 Prozent auf 53,98 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 53,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.468.708 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 19,60 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,53 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 69,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,051 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,50 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 12.02.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent auf 8,94 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,806 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

