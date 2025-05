Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tritt am Mittwochmittag auf der Stelle

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Energy-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 72,92 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 72,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 73,20 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 72,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,08 EUR. Zuletzt wechselten 428.914 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2025 markierte das Papier bei 73,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 0,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 19,79 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 72,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,056 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 51,50 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 12.02.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,79 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 8,94 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Siemens Energy dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,933 EUR im Jahr 2025 aus.

