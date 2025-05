Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Vormittag freundlich

Siemens Energy im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 73,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 73,02 EUR nach oben. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 73,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 60.823 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 0,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,79 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,056 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 12.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,79 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8,94 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 präsentieren. Siemens Energy dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,893 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April

Siemens Energy-Aktie setzt Rally fort: Neues Rekordhoch erreicht

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht