Siemens Energy Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Energy am Vormittag zu

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 73,14 EUR.

Das Papier von Siemens Energy legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 73,14 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 73,72 EUR. Bei 73,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 139.571 Siemens Energy-Aktien.

Bei 73,72 EUR erreichte der Titel am 08.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 21,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 70,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,056 EUR. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 51,50 EUR.

Am 12.02.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,79 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,94 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7,65 Mrd. EUR eingefahren.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,933 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

