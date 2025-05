Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Mittag

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 73,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 11:48 Uhr 3,3 Prozent. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 73,88 EUR. Bei 73,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 788.640 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 08.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 0,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 21,55 EUR fiel das Papier am 09.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 240,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 51,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 12.02.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 1,79 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 0,978 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

