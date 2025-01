Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Vormittag fester

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 52,36 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 52,36 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 52,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 52,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.582 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.01.2025 bei 55,26 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.01.2024 bei 11,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 78,50 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,053 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 42,50 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 13.11.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 9,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,32 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2025 terminiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 11.02.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,745 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: DAX mit Zuschlägen