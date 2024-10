Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verliert am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 34,67 EUR nach.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,7 Prozent auf 34,67 EUR ab. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,58 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 912.291 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2024 markierte das Papier bei 35,79 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 81,53 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,063 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,04 EUR an.

Am 07.08.2024 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,345 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

