Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 27,61 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 27,61 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,72 EUR an. Bei 27,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.604.612 Siemens Energy-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2024 erreicht. 0,40 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 331,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,060 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,07 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,26 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz wurden 8,28 Mrd. EUR gegenüber 8,03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,426 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Freundlicher Handel: DAX zum Start im Aufwind

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start steigen

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter