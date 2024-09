Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Mittwochnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 25,71 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,2 Prozent auf 25,71 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 25,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,23 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.639.901 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 27,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 7,88 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 75,10 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,063 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,41 EUR aus.

Siemens Energy gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -3,42 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,20 Prozent auf 8,80 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,481 EUR je Siemens Energy-Aktie.

