Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Mittag

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Plus bei 35,97 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 35,97 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 36,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 949.414 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2024 markierte das Papier bei 36,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,36 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 82,20 Prozent Luft nach unten.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,063 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,20 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 13.11.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,345 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich mit Abgaben

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX schwächer