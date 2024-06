Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Kurs der Siemens Energy

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 23,88 EUR ab.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 23,88 EUR. Bei 23,85 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 24,10 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142.344 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,01 EUR erreichte der Titel am 28.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,418 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,18 EUR.

Am 08.05.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,26 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,28 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,310 EUR je Siemens Energy-Aktie.

