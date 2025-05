Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Nachmittag ab

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 73,86 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 73,86 EUR abwärts. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 73,80 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.282.147 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.05.2025 auf bis zu 76,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,87 Prozent. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,125 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,50 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,96 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

