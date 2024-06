Siemens Energy Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siemens Energy

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 23,21 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 23,21 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 23,09 EUR. Mit einem Wert von 23,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.276.385 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,418 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 23,18 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 08.05.2024 vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,26 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8,28 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,03 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,310 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

DAX aktuell: DAX schlussendlich mit Kursplus

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: DAX im Aufwind