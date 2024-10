Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy reagiert am Montagmittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 35,89 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 35,89 EUR nach oben. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,50 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 774.224 Siemens Energy-Aktien.

Am 14.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 82,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,063 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 29,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 07.08.2024. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren -3,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,80 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,51 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 18.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,344 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone