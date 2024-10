Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 36,04 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 36,04 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 36,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 82.226 Stück.

Bei 35,79 EUR markierte der Titel am 09.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,69 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 82,24 Prozent sinken.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,063 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -3,42 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,51 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens Energy am 13.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 18.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,344 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

