Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 35,16 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 35,16 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 35,56 EUR. Bei 35,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.093.151 Siemens Energy-Aktien.

Am 15.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 36,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,15 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 81,79 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,063 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,20 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,42 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent auf 8,80 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,344 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

