Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy springt am Donnerstagmittag hoch

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 12,6 Prozent auf 65,00 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 12,6 Prozent auf 65,00 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 65,58 EUR zu. Mit einem Wert von 63,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3.876.542 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Am 20.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,24 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 73,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,051 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,00 EUR.

Siemens Energy gewährte am 12.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 1,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 13.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,735 EUR in den Büchern stehen haben wird.

