Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 17,65 EUR.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 17,65 EUR abwärts. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,24 EUR nach. Bei 17,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 1.804.943 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 31.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,043 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,03 EUR an.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,78 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von -0,60 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 7.649,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 7.064,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,094 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

