Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Siemens Energy zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens Energy-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 25,18 EUR.

Mit einem Wert von 25,18 EUR bewegte sich die Siemens Energy-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 25,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 25,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,17 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.584 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 27,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 10,84 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 74,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,060 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,41 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,42 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,80 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,51 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 12.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,471 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

