Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 12,14 EUR. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,13 EUR. Bei 12,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 103.802 Siemens Energy-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,59 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,58 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,13 EUR ab. Abschläge von 0,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,57 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 16.11.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 15.11.2023 werfen.

Redaktion finanzen.net

