Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1,2 Prozent auf 12,32 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.164 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,59 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 51,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,05 EUR. Dieser Wert wurde am 19.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 2,20 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 24,57 EUR angegeben.

Am 08.08.2022 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2022 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 15.11.2023.

