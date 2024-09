Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag höher

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 32,47 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 32,47 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 32,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.636.806 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2024 bei 32,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 80,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,063 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,66 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 07.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,503 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

