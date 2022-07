Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Mittag

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 21.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 15,02 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,19 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 292.008 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2021 markierte das Papier bei 25,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 41,35 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 13,36 EUR. Abschläge von 12,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,82 EUR.

Am 11.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 08.08.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 02.08.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

GAZPROM beklagt fehlende Dokumente zur Turbine für Nord Stream 1 - GAZPROM-Aktie gefragt

Siemens Energy-Aktie gefragt: Jefferies senkt Ziel für Siemens Energy - Einstufung unverändert

GAZPROM-Aktie leichter: GAZPROM mit offizieller Bitte an Siemens Energy bezüglich Nord-Stream-Turbine

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG