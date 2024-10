Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy stabilisiert sich am Montagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Energy-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 36,54 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 36,54 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 36,55 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 36,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,34 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 106.946 Stück gehandelt.

Am 17.10.2024 markierte das Papier bei 36,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,85 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 82,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,063 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,20 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,51 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,80 Mrd. EUR ausgewiesen.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,344 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

