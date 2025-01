Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 56,02 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 56,02 EUR zu. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 56,56 EUR zu. Bei 55,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.208.146 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 76,68 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 49,33 EUR.

Siemens Energy gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 9,74 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 12.02.2025 vorlegen. Siemens Energy dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,766 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

