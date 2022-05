Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 23.05.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 17,50 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 17,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 199.978 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.07.2021 auf bis zu 27,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,73 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 15,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 16,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,68 EUR aus.

Siemens Energy veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.582,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.484,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Siemens Energy dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 02.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,938 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG