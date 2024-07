Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy reagiert am Mittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 26,17 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 26,17 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 26,39 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,89 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 574.148 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 6,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 308,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,060 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 24,07 EUR.

Am 08.05.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,26 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 8,28 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,03 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,427 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

