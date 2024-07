Fokus auf Aktienkurs

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag freundlich

23.07.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 26,02 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 26,02 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,39 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,89 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 780.636 Stück. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2024 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 6,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,060 EUR je Siemens Energy-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,07 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus. Am 08.05.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Siemens Energy hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,26 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,28 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.08.2025. Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,427 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie DAX aktuell: So performt der DAX am Montagnachmittag Freundlicher Handel: LUS-DAX am Montagnachmittag fester Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels stärker

