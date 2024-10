Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 36,68 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 36,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 36,80 EUR. Mit einem Wert von 36,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 60.496 Aktien.

Bei 36,85 EUR markierte der Titel am 17.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 0,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 82,55 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,063 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,20 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.08.2024 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -3,42 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,80 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,51 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siemens Energy am 13.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,344 EUR je Siemens Energy-Aktie.

