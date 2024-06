Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 24,72 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 24,72 EUR zu. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 24,73 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.484.975 Siemens Energy-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,01 EUR erreichte der Titel am 28.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 9,26 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 286,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,416 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 23,96 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 08.05.2024 vor. Siemens Energy hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,26 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent auf 8,28 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 11.08.2025.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,342 EUR je Aktie.

