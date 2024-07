Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 26,21 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 26,21 EUR ab. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,98 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 404.188 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,91 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,49 Prozent. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 75,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,060 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,07 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 08.05.2024 vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ebenfalls ein EPS von -0,26 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,28 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 11.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,427 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

