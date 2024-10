Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 37,96 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 37,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 38,05 EUR. Bei 37,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 810.089 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 83,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,063 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,20 EUR an.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,42 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,20 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 18.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,344 EUR je Aktie belaufen.

