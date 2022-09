Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag gesucht

Um 12:22 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 11,63 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 11,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 729.686 Siemens Energy-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,59 EUR erreichte der Titel am 11.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,57 Prozent hinzugewinnen. Am 26.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,33 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,57 EUR.

Am 08.08.2022 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.11.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 15.11.2023.

