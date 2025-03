Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Siemens Energy im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,8 Prozent auf 58,96 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 58,96 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 58,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.077.589 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.03.2024 (16,14 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 265,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 12.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,94 Mrd. EUR – ein Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,834 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

