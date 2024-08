Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag freundlich

Kurs der Siemens Energy

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 25,35 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 25,46 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 34.536 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 295,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,063 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 24,41 EUR angegeben.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8,80 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 7,51 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 12.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,472 EUR je Siemens Energy-Aktie.

