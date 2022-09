Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Siemens Energy-Aktie musste um 12:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 11,45 EUR. Bei 11,45 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 410.266 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2021 bei 25,59 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,33 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 24,57 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Siemens Energy am 16.11.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 15.11.2023.

