Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Montagmittag ab

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 16,00 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 15,95 EUR ein. Mit einem Wert von 16,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 511.155 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 24,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (10,25 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 56,10 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,98 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy gewährte am 16.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 07.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,417 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

