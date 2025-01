Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 53,82 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 53,82 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 54,22 EUR. Bei 53,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 433.794 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 60,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 20.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,077 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,25 EUR an.

Siemens Energy ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,32 Prozent auf 9,74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 11.02.2026.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,782 EUR je Aktie.

