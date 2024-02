Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 14,32 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 14,32 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 14,43 EUR. Bei 13,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 2.872.231 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 31.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,056 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 18,88 EUR.

Am 07.02.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.649,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7.064,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 07.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,275 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

