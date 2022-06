Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Kursabschlägen

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 29.06.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 15,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 14,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 648.057 Siemens Energy-Aktien.

Bei 27,65 EUR erreichte der Titel am 08.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,53 Prozent hinzugewinnen. Am 23.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,45 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 08.08.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 02.08.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,979 EUR fest.

