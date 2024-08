Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verbilligt sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 25,32 EUR.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 25,32 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,92 EUR aus. Bei 25,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 712.445 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 74,72 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,063 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,41 EUR an.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von -3,42 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,80 Mrd. EUR – ein Plus von 17,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 12.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,472 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen